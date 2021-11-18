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В Бурятии запретили продавать подросткам газовые баллончики

Главная В России
Красноярск
15:16 18 Ноября 2021
закон, запрет, продажа, подросток, газ
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия запретили продажу подросткам газовых баллончиков. Соответствующие законопроекты принял народный хурал региона.

Речь идет о законе «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» и о внесении изменений в республиканский закон  «Об административных правонарушениях». Нарушение нового правила торговли предусматривает крупные штрафы. Они могут доходить до 70 тыс. руб. для юрлиц, если нарушение будет совершено повторно.

Инициатором принятия законопроектов стал, по данным сайта регионального парламента, следственный отдел по Заиграевскому району следственного управления СКР по Республике Бурятия. Газовые баллончики подростки иногда используют для получения состояния токсического опьянения.

Законопроекты были одобрены в двух чтениях на сегодняшней сессии народного хурала.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году в красноярском городе Ачинске скончался 15-летний подросток. Он надышался паров из газового баллончика.  

Фото: © народный хурал Республики Бурятия

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