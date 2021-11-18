Читинский стрелок получил 18 лет за убийство

В Чите завершился процесс по уголовному делу, возбужденному после стрельбы на ул. Горького летом этого года. Тогда была убита женщина, а мужчина получил ранение.

Как писали Sibnovosti.ru, трагедия произошла в ночь на 6 июля. Фигурант уголовного дела расстрелял из охотничьего ружья мужчину и женщину, находившихся в машине, припаркованной во дворе дома, в котором он проживал. Стрелок скрылся с места происшествия, но спустя примерно сутки его удалось задержать.

По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105) и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222). Как выяснилось в ходе следствия, ранее мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности.

«Приговором суда он признан виновным и осужден к наказанию в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничению свободы сроком на 1,5 года», - говорится в сообщении краевого главка СКР.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Забайкальском крае задержан житель села Бутунтай Александрово-Заводского района. Он признался в убийстве ножом трех человек.

Фото: страница следственного управления СКР по Забайкальскому краю в соцсети «ВКонтакте»