Хакасские власти добиваются отмены аукциона на угольный участок Чалпан-4

Власти Республики Хакасия настаивают на отмене аукциона на право разработки очередного угольного участка. Соответствующее обращение они направили руководителю Роснедр Евгению Петрову.

Роснедра объявили аукцион на разработку участка Чалпан-4 12 ноября. Он расположен на территории Бейского каменноугольного месторождения с общим запасом угля более 323 млн т.

«Появление дополнительного участка увеличит антропогенную нагрузку на экосистему, усугубит экологическую ситуацию и обострит существующую социальную напряженность», - пояснил позицию руководства региона сайт правительства Хакасии.

Аукцион запланирован на 12 декабря 2021 года. Начальная цена лота установлена в размере 391 млн руб. В последние три года республиканское правительство не согласовывает заявки потенциальных недропользователей на выдачу новых лицензий.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года в правительстве Хакасии прошло расширенное рабочее совещание. Причиной стало недовольство жителей региона взрывами, с помощью которых недропользователи ведут разработку угольных разрезов. Тогда сообщалось, что угледобывающие компании должны перейти на новые технологии взрывных работ.

Фото: © правительство Республики Хакасия