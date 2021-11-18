Томский охотник выдержал пять суток в зимней тайге в ожидании спасения

В Томской области удалось найти и спасти 50-летнего охотника. Он заблудился, подвернул ногу и не мог самостоятельно выйти из тайги.

Житель поселка Белый Яр отправился на охоту из вахтового поселка 10 ноября. О том, что он пропал, полиции Верхнекетского района региона стало известно 14 ноября. На поиски отправились капитаны полиции Антон Левченко и Игорь Сидоренко. На болоте им пришлось оставить снегоход и далее продолжить путь пешком.

«Двигаясь в сторону предполагаемого маршрута охотника, в ходе длительных поисковых мероприятий, сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли двигаться в верном направлении», - рассказали в управлении МВД России по Томской области.

Как выяснилось, мужчина несколько суток прятался от ветра и грелся у костра. Все это время он питался замороженными ягодами. Охотника вывезли к вахтовому поселку.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года в Томской области заблудился сборщик дикоросов. Он неделю питался клюквой.

Фото: © управление МВД России по Томской области