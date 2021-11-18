По улице Мясниковой в Новосибирске решили открыть рабочее движение

Рабочее движение на ул. Мясниковой в Новосибирске после ремонта дороги будет открыто на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Как признал глава города, работы в этом году не удалось завершить полностью. Остался участок в 60 м, на котором ремонт был остановлен из-за аварийного состояния теплотрассы.

«Движение будет с определенными ограничениями: поворачивать можно будет только направо, чтобы не создавать аварийных ситуаций», - привел пресс-центр мэрии слова Анатолия Локтя, который провел совещание на объекте.

Ул. Мясниковой находится в Калининском районе. Она соединит ул. Гребенщикова, Тюленина и Фадеева. Протяженность ремонтируемого участка – 460 м. В 2022 году городские власти намерены разместить там две остановки общественного транспорта.

Как писали Sibnovosti.ru, к конце сентября в Новосибирске завершили ремонт двух крупных дорожных развязок. Они расположены на пл. Лунинцев и пл. Кондратюка.