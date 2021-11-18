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Житель Иркутской области едва не сжег троих детей

Главная В России
Красноярск
11:16 18 Ноября 2021
скр, дело, уголовное, пожар, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области в суд передано уголовное дело 25-летнего жителя Шелеховского района. Он едва не сжег знакомую с тремя детьми.

О завершении расследования резонансного уголовного дела сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. По его данным, обвинения предъявлено по нескольким статьям УК РФ. В их числе ч. 3 ст. 30; п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

По версии следствия, ночью 6 ноября 2020 года пьяный молодой человек поджег квартиру жилого дома на ул. Заводской, чтобы убить знакомую. При этом он знал, что в квартире помимо нее находятся трое детей восьми-десяти лет. 

«Умышленные действия обвиняемого не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку преступление было пресечено сотрудниками полиции. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы», - рассказали о развитии событий в областном главке СКР.

Четырехквартирый жилой дом сгорел полностью со всем имуществом.

Как писали Sibnovosti.ru, в Томской области  Стрежевской городской суд рассмотрит уголовное дело о поджоге офисного здания. Обвиняемым по нему проходит местный житель, который попытался совершить в этом здании кражу.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области 

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