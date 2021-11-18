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Удвоение мандаринов: в Сибири бум поставок новогоднего фрукта

Главная В России
Красноярск
10:53 18 Ноября 2021
фрукты, импорт, таможня, сибирь, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирское таможенное управление (СТУ) зафиксировало резкий рост ввоза мандаринов в зоне своей работы. За первые 10 месяцев этого года задекларирован импорт 9,3 тыс. т стоимостью $5,6 млн.

Согласно подсчетам таможенников, это вдвое больше аналогичного периода 2020 года по весу и на 42,8% по стоимости. Основной вклад в этот рост внесла Абхазия. Поставки мандаринов оттуда в Сибирь подскочили в 6,2 раза. В результате они заняли 54% местного рынка. Импорт из Турции также вырос – на 31,6%. Теперь на турецкие мандарины приходится 26%. Рост поставок из Марокко позволил этой африканской стране занять третье место в сибирском «мандариновом рейтинге».

Как отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов, в целом на фрукты и овощи заняли более 35% сибирского импорта продовольственных товаров. В январе-октябре их поставки составили 254,3 тыс. т ($184,6 млн).

Фото: © Сибирское таможенное управление

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