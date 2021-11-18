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«Сухая» серия омского вратаря в КХЛ продлилась свыше трех часов

Главная В России
Красноярск
10:31 18 Ноября 2021
кхл, хоккей, матч, вратарь, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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«Авангард» одержал очередную победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Омичи обыграли на выезде пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Еще после окончания второго периода исход матча вызывал сомнение. «Авангард» скромно вел 1:0 после точного броска от синей линии Оливера Каски. Но в третьем периоде сибиряки окончательно сломили сопротивление китайской команды – 4:1. Первую шайбу за «Авангард» забил Никита Сошников. «Ложкой дегтя» для омичей стал тот факт, что прервалась «сухая» серия чешского голкипера Шимона Грубеца. Она продлилась 180 минут и 42 секунды (второй результат в истории команды).

«Сибирь» в гостях в серии послематчевых буллитов уступила челябинскому «Трактору». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. У новосибирцев шайбы на счету Егора Миловзорова и Евгения Чесалина. Они позволили сравнять счет после того, как «Сибирь» уступала 0:2.

Турнирное положение «Авангарда» и «Сибири» не изменилось. Они по-прежнему занимают пятое и шестое места соответственно в таблице Восточной конференции КХЛ.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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