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«Томь» упустила ничью в Оренбурге в добавленное время

Главная В России
Красноярск
09:25 18 Ноября 2021
футбол, матч, тур, лига, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Томские футболисты едва не отобрали очки у единоличного лидера Футбольной национальной лиги – «Оренбурга». В гостевом матче сибиряки уступили 1:2.

«Оренбург» имел подавляющее игровое преимущество и открыл счет уже на второй минуте игры. Тем не менее, увеличить отрыв он не смог. В первом и втором таймах вратарь гостей Дмитрий Арапов трижды вытаскивал мяч из-под перекладины. А на 50-й минуте лучший бомбардир «Томи» Александр Ставпец провел ответный гол. Кивком головы с линии вратарской он отправил мяч в сетку. Три очка «Оренбург» заработал на последних секундах, когда уже завершалась четвертая добавленная минута.

«Пропускать на последней минуте мяч…. Немножко не доработали. А так, в целом, очень доволен своими ребятами», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Томи» Сергей Жуков.

После игр 23-го тура «Томь» находится на 12-м месте с 29 очками.

Фото: © «Яндекс Спорт»

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