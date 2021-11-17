17 ноября
Новости России
погода -5 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Росгвардию вызвали к новосибирскому Вечному огню

Главная В России
Красноярск
12:33 17 Ноября 2021
охрана, памятник, власти, огонь, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Охраной ансамбля «Монумент Славы» в Новосибирске займется Росгвардия. Такое решение приняли городские власти после инцидента у Вечного огня.

Инцидент произошел в октябре этого года. По данным пресс-центра мэрии, нарушителями порядка стали двое школьников - учащихся седьмого и восьмого классов. Один из них лежал в чаше Вечного огня, а второй курил.

«Мы приняли решение расторгнуть контракт с охранным предприятием с внесением его в реестр недобросовестных поставщиков. Учитывая особую важность и статус объекта, считаем необходимым обеспечить охрану ансамбля «Монумент Славы» при помощи филиала охраны Росгвардии по Новосибирской области», - сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

После инцидента городская администрация провела совещание с руководителями всех общеобразовательных организаций Новосибирска. Последним рекомендовали провести мероприятия по патриотическому воспитанию.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в Кызыле вандалы распылили краску на стеле с именами участников Великой Отечественной войны. Летом несколько молодых людей залили водой Вечный огонь в Оренбурге.  

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

17 Ноября 2021 г.
Законопроекты направят в субъекты федерации для обсуждения
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17 Ноября 2021 г.
Фестиваль пройдет в Омске 17-19 ноября
Новости Красноярска: «Врачи тоже люди, и тоже устали»: медик уволен после конфликта с пациентом в Тулуне

«Врачи тоже люди, и тоже устали»: медик уволен после конфликта с пациентом в Тулуне

17 Ноября 2021 г.
Пациента тоже могут привлечь к ответственности
Новости Красноярска: В Новосибирске на месяц приостановят размещение новых киосков

В Новосибирске на месяц приостановят размещение новых киосков

17 Ноября 2021 г.
Городские власти проведут мониторинг нестационарных торговых объектов
Новости Красноярска: Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

17 Ноября 2021 г.
Строительство начнется в 2022 году
Новости Красноярска: Томские выходные сбили натиск коронавируса

Томские выходные сбили натиск коронавируса

16 Ноября 2021 г.
В последние дни число новых случаев заболевания не растет
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

14 Ноября 2021 г.
Профессиональные действия и бдительность локомотивной бригады КрасЖД помогли избежать трагедии
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru