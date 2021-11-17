Росгвардию вызвали к новосибирскому Вечному огню

Охраной ансамбля «Монумент Славы» в Новосибирске займется Росгвардия. Такое решение приняли городские власти после инцидента у Вечного огня.

Инцидент произошел в октябре этого года. По данным пресс-центра мэрии, нарушителями порядка стали двое школьников - учащихся седьмого и восьмого классов. Один из них лежал в чаше Вечного огня, а второй курил.

«Мы приняли решение расторгнуть контракт с охранным предприятием с внесением его в реестр недобросовестных поставщиков. Учитывая особую важность и статус объекта, считаем необходимым обеспечить охрану ансамбля «Монумент Славы» при помощи филиала охраны Росгвардии по Новосибирской области», - сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

После инцидента городская администрация провела совещание с руководителями всех общеобразовательных организаций Новосибирска. Последним рекомендовали провести мероприятия по патриотическому воспитанию.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в Кызыле вандалы распылили краску на стеле с именами участников Великой Отечественной войны. Летом несколько молодых людей залили водой Вечный огонь в Оренбурге.