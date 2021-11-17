Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

Парламенты российских регионов рассмотрят федеральные законопроекты о QR-кодах. Процедура должна пройти до 14 декабря 2021 года.

Речь идет о введении обязательных QR-кодов для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках. Эти меры предполагается установить в форме изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Корректировки уже рассмотрены советом Госдумы РФ. Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

«У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», - отметил председатель Госдумы РФ.

По его словам, законопроект будет также направлен в Общественную палату, Счетную палату и Совет федерации.

Как писали Sibnovosti.ru, федеральные власти намерены сделать предъявление QR-кода обязательным с 1 февраля 2022 года.

Фото: © Государственная дума РФ