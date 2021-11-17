Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная XV Открытому фестивалю документального кино «Сибирь».
Участники:
Владимир Головнев – режиссер, оператор, директор ООО «Кинокомпания «Игра»;
Евгений Григорьев – режиссер-документалист, президент Гильдии неигрового кино и телевидения России, член правления Союза кинематографистов России, генеральный директор по развитию Свердловской киностудии;
Алексей Головков – режиссер, сценарист, продюсер;
Марина Чувайлова – режиссер документальных фильмов;
Никита Бобров – режиссер, сценарист.