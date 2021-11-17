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Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
11:59 17 Ноября 2021
сибирь, фестиваль, кино, пресс-конференция, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная XV Открытому фестивалю документального кино «Сибирь».

Участники:

Владимир Головнев – режиссер, оператор, директор ООО «Кинокомпания «Игра»;

Евгений Григорьев – режиссер-документалист, президент Гильдии неигрового кино и телевидения России, член правления Союза кинематографистов России, генеральный директор по развитию Свердловской киностудии;

Алексей Головков – режиссер, сценарист, продюсер;

Марина Чувайлова – режиссер документальных фильмов;

Никита Бобров – режиссер, сценарист.

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