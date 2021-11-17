17 ноября
Новости России
погода -5 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Врачи тоже люди, и тоже устали»: медик уволен после конфликта с пациентом в Тулуне

Главная В России
Красноярск
11:20 17 Ноября 2021
больница, конфликты, врач, пациент, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В иркутском городе Тулуне уволен один из врачей ковидного госпиталя. Это произошло после его конфликта с пациентом, ожидавшем очереди.

О конфликте, случившемся в минувший понедельник, стало известно из видео, распространенного в соцсетях. Медик грубо ответила пациенту, который и сам свои претензии по поводу очереди изложил нецензурно. Мэр Тулуна Юрий Карих посетил медицинское учреждение, чтобы разобраться в ситуации.

«Люди устали, врачи тоже люди, и тоже устали. Когда трое суток работаешь, не выходя из госпиталя, с тяжелейшими больными, когда порой никакое лечение в борьбе с новой болезнью не помогает, и люди умирают, даже у самых сильных и выдержанных врачей опускаются руки. И здесь уже не нужны ни большая зарплата, ни премии, ничего не нужно», – привел официальный сайт мэрии Тулуна комментарий главврача больницы Елены Гусевской.

Она добавила, что в настоящее время больнице работают 74 врача. Между тем, в штатном расписании учреждения 195 ставок.

По данным муниципальных властей, мужчина, оскорбивший врача, может быть привлечен к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде и мат.

Как писали Sibnovosti.ru, серьезный дефицит медицинского персонала испытывает Забайкальский край. За первые девять месяцев этого года из региона уехало 190 врачей и 224 специалиста среднего медицинского персонала.

Фото: © мэрия Тулуна

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Росгвардию вызвали к новосибирскому Вечному огню

Росгвардию вызвали к новосибирскому Вечному огню

17 Ноября 2021 г.
Контракт с частной охранной фирмой будет расторгнут после инцидента с подростками
Новости Красноярска: Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

17 Ноября 2021 г.
Законопроекты направят в субъекты федерации для обсуждения
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17 Ноября 2021 г.
Фестиваль пройдет в Омске 17-19 ноября
Новости Красноярска: В Новосибирске на месяц приостановят размещение новых киосков

В Новосибирске на месяц приостановят размещение новых киосков

17 Ноября 2021 г.
Городские власти проведут мониторинг нестационарных торговых объектов
Новости Красноярска: Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

17 Ноября 2021 г.
Строительство начнется в 2022 году
Новости Красноярска: Томские выходные сбили натиск коронавируса

Томские выходные сбили натиск коронавируса

16 Ноября 2021 г.
В последние дни число новых случаев заболевания не растет
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru