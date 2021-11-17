«Врачи тоже люди, и тоже устали»: медик уволен после конфликта с пациентом в Тулуне

В иркутском городе Тулуне уволен один из врачей ковидного госпиталя. Это произошло после его конфликта с пациентом, ожидавшем очереди.

О конфликте, случившемся в минувший понедельник, стало известно из видео, распространенного в соцсетях. Медик грубо ответила пациенту, который и сам свои претензии по поводу очереди изложил нецензурно. Мэр Тулуна Юрий Карих посетил медицинское учреждение, чтобы разобраться в ситуации.

«Люди устали, врачи тоже люди, и тоже устали. Когда трое суток работаешь, не выходя из госпиталя, с тяжелейшими больными, когда порой никакое лечение в борьбе с новой болезнью не помогает, и люди умирают, даже у самых сильных и выдержанных врачей опускаются руки. И здесь уже не нужны ни большая зарплата, ни премии, ничего не нужно», – привел официальный сайт мэрии Тулуна комментарий главврача больницы Елены Гусевской.

Она добавила, что в настоящее время больнице работают 74 врача. Между тем, в штатном расписании учреждения 195 ставок.

По данным муниципальных властей, мужчина, оскорбивший врача, может быть привлечен к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде и мат.

Как писали Sibnovosti.ru, серьезный дефицит медицинского персонала испытывает Забайкальский край. За первые девять месяцев этого года из региона уехало 190 врачей и 224 специалиста среднего медицинского персонала.

Фото: © мэрия Тулуна