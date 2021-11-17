В Новосибирске на месяц приостановят размещение новых киосков

Власти Новосибирска ввели мораторий на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Он будет действовать месяц.

В течение этого времени чиновники намерены провести мониторинг уже работающих действующих ларьков и киосков. На этот шаг муниципалитет пошел после того, как жители одного из микрорайонов протестовали против появления очередного такого объекта. С МЖК на ул. Высоцкого мониторинг и начнется.

«Проверьте сначала МЖК, Октябрьский район, далее другие районы Новосибирска и мне доложите обстановку. У меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит, случай на МЖК показательный, системный», - привел пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

По данным главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, территория МЖК в настоящее время перенасыщена торговыми объектами.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске до конца 2021 года будет действовать мораторий на снос НТО. Исключением станут только те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда.