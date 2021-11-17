17 ноября
Новости России
погода -5 °C
72.56
 
€ 82.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосибирске на месяц приостановят размещение новых киосков

Главная В России
Красноярск
10:47 17 Ноября 2021
киоски, размещение, власти, проверка, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Новосибирска ввели мораторий на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Он будет действовать месяц.

В течение этого времени чиновники намерены провести мониторинг уже работающих действующих ларьков и киосков. На этот шаг муниципалитет пошел после того, как жители одного из микрорайонов протестовали против появления очередного такого объекта. С МЖК на ул. Высоцкого мониторинг и начнется.

«Проверьте сначала МЖК, Октябрьский район, далее другие районы Новосибирска и мне доложите обстановку. У меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит, случай на МЖК показательный, системный», - привел пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.  

По данным главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, территория МЖК в настоящее время перенасыщена торговыми объектами.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске до конца 2021 года будет действовать мораторий на снос НТО. Исключением станут только те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Росгвардию вызвали к новосибирскому Вечному огню

Росгвардию вызвали к новосибирскому Вечному огню

17 Ноября 2021 г.
Контракт с частной охранной фирмой будет расторгнут после инцидента с подростками
Новости Красноярска: Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

Депутаты региональных парламентов смогут дать оценку законопроектам о QR-кодах

17 Ноября 2021 г.
Законопроекты направят в субъекты федерации для обсуждения
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17 Ноября 2021 г.
Фестиваль пройдет в Омске 17-19 ноября
Новости Красноярска: «Врачи тоже люди, и тоже устали»: медик уволен после конфликта с пациентом в Тулуне

«Врачи тоже люди, и тоже устали»: медик уволен после конфликта с пациентом в Тулуне

17 Ноября 2021 г.
Пациента тоже могут привлечь к ответственности
Новости Красноярска: Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

17 Ноября 2021 г.
Строительство начнется в 2022 году
Новости Красноярска: Томские выходные сбили натиск коронавируса

Томские выходные сбили натиск коронавируса

16 Ноября 2021 г.
В последние дни число новых случаев заболевания не растет
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Новости Красноярска: Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

14 Ноября 2021 г.
Профессиональные действия и бдительность локомотивной бригады КрасЖД помогли избежать трагедии
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

12 Ноября 2021 г.
На удаленную работу переводятся люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru