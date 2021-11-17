Объявлен аукцион на покупку участка для томского кампуса

Работы по строительству межвузовского кампуса в Томске начнутся в следующем году. Власти региона объявили аукцион по покупке необходимого для проекта земельного участка.

О предстоящем старте проекта рассказал томский вице-губернатор по экономике Андрей Антонов. До конца 2021 года планируется приобрести участок площадью 25-52,5 га, говорится в сообщении официального интернет-портала администрации Томской области.

Как уточнил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на аукционную документацию, речь идет об участке в Томске или Томском районе, расположенном не более, чем в 40 минутах езды от главных корпусов вузов областного центра и не далее, чем в 500 м от автодороги общего пользования. Максимальная стоимость лота – 117 млн руб. Итоги торгов подведут 24 ноября. Первая очередь строительства кампуса будет завершена в конце 2023 года.

Томский губернатор Сергей Жвачкин объявил конкурсе на выбор названия для кампуса. Провести его глава региона поручил томскому консорциуму научно-образовательных и научных организаций.

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве межвузовского кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Тогда сообщалось, что в кампусе будет проживать 20 тыс. человек. В июле этого года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении на проект из федерального бюджета 18 млрд руб.

Фото: © администрация Томской области