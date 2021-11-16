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Томские выходные сбили натиск коронавируса

Главная В России
Красноярск
14:49 16 Ноября 2021
губернатор, вирус, статистика, совет, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Продление нерабочих дней в Томской области стало эффективной мерой для того, чтобы сбить темп распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор региона  Сергей Жвачкин.

Глава области принял участие в заседании президиума «антиковидного» координационного совета при правительстве РФ. Его провел российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Если в позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5%, в прошлую неделю – 5%, то в последние дни у нас уже нет роста. Думаю, потому что мы один из немногих регионов, который после консультаций с врачами продлил объявленные президентом нерабочие дни и школьные каникулы еще на неделю», - подвел итоги нерабочих дней Сергей Жвачкин.

Как писали Sibnovosti.ru, нерабочие дни завершились в Томской области только 14 ноября. Были продлены и школьные каникулы.

По данным областного оперативного штаба от 15 ноября, за сутки в регионе было зарегистрировано 254 новых случая заболевания COVID-19. Их общее количество приближается к 52 тыс.  

Фото: © оперативный штаб Томской области

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