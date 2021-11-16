Глава Республики Алтай вошел в состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в составе президиума Госсовета РФ. Они коснулись и сибирских губернаторов.

Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов. Согласно документу, в состав президиума вошли 11 человек. В их числе глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Кроме того, членом президиума стал и Сергей Меняйло. До апреля этого года он работал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе, а сегодня возглавляет Республику Северная Осетия (Алания).

В числе тех, кто покинул состав президиума Госсовета РФ, оказались иркутский губернатор Игорь Кобзев и его оренбургский коллега Денис Паслер.

Фото: © сайт президента России