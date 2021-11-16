«Проблемы в работе механизации крыла»: Boeing 737 экстренно сел в Новосибирске

Самолет Boeing 737 экстренно сел в новосибирском аэропорту. Он совершал рейс из Томска в Москву.

«В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина», - говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Его причины станут известны по итогам доследственной проверки, которую проводит следственное управление.

Как уточнил ТАСС, авиалайнер принадлежит компании S7.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года Boeing 737-900 авиакомпании «Икар», летевший из Красноярска в Сочи, также совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту. В том случае причиной стал сработавший в багажном отделении пожарный датчик.

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР