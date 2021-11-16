16 ноября
Новости России
72.27
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Проблемы в работе механизации крыла»: Boeing 737 экстренно сел в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
14:06 16 Ноября 2021
проверка, следствие, рейсы, посадка, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Самолет Boeing 737 экстренно сел в новосибирском аэропорту. Он совершал рейс из Томска в Москву.

«В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина», - говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Его причины станут известны по итогам доследственной проверки, которую проводит следственное управление.

Как уточнил ТАСС, авиалайнер принадлежит компании S7.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года Boeing 737-900 авиакомпании  «Икар», летевший из Красноярска в Сочи, также совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту. В том случае причиной стал сработавший в багажном отделении пожарный датчик.

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Томские выходные сбили натиск коронавируса

Томские выходные сбили натиск коронавируса

16 Ноября 2021 г.
В последние дни число новых случаев заболевания не растет
Новости Красноярска: Глава Республики Алтай вошел в состав президиума Госсовета РФ

Глава Республики Алтай вошел в состав президиума Госсовета РФ

16 Ноября 2021 г.
Президент России Владимир Путин обновил руководство Госсовета
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Облик Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Облик Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 Ноября 2021 г.
Его участники обсуждают благоустройство города
Новости Красноярска: Дело предполагаемого организатора иркутской ОПГ направлено в суд

Дело предполагаемого организатора иркутской ОПГ направлено в суд

16 Ноября 2021 г.
Группа создала в регионе сеть фирм по оказанию интимных услуг
Новости Красноярска: Фонды иркутского музея переедут в другое здание

Фонды иркутского музея переедут в другое здание

16 Ноября 2021 г.
Фондохранилище оборудуют в здании 1903 года
Новости Красноярска: Подросткам Бурятии добавили самостоятельности

Подросткам Бурятии добавили самостоятельности

16 Ноября 2021 г.
Им разрешили посещать ТРЦ без сопровождения взрослых
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Новости Красноярска: Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

15 Ноября 2021 г.
Он будет отвечать за агропромышленный комплекс
Новости Красноярска: С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

11 Ноября 2021 г.
Также теперь в общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru