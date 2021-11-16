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Дело предполагаемого организатора иркутской ОПГ направлено в суд

Главная В России
Красноярск
12:12 16 Ноября 2021
скр, уголовное, дело, лидер, группа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области завершено расследование уголовного дела предполагаемого организатора преступной группы, создавшей сеть фирм интимных услуг. Оно передано в суд.

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по региону. Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям УК РФ. В их числе ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное организованной группой) и др.

Как писали Sibnovosti.ru, сеть фирм действовала в Иркутской области в 2015-2019 годах. После разгрома группы ее предполагаемый организатор бежал за границу, но в начале этого года был выдан грузинскими властями.  

«Следователями СК установлено, что обвиняемый будучи в розыске, находясь в другой стране, через посредника пытался передать взятку в размере 10 млн руб. сотрудникам правоохранительных органов за урегулирование вопросов в его пользу», - отметили в следственном управлении.

Всего, по данным правоохранительных органов, в группу входило более 20 человек. Некоторым из них уже вынесены приговоры.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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