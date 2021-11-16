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Фонды иркутского музея переедут в другое здание

Главная В России
Красноярск
11:45 16 Ноября 2021
музей, фонды, ремонт, здание, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Для Иркутского областного краеведческого музея создадут новое фондохранилище. Оно разместится в историческом здании на ул. Карла Маркса, 11.

Площадь фондохранилища составит 1,1 тыс. кв. м. На его создание областной бюджет выделит 50 млн руб. В том числе, 16,2 млн руб. в этом году. Средства пойдут, в частности, на ремонт здания.

«В наружной дворовой стене здания есть трещины и разрушения кирпичной кладки, сейчас их устраняют. Уже восстановлена вентиляционная шахта.  В скором времени специалисты усилят основания оконных и дверных проемов, восстановят межэтажный пояс, сделают водосливные козырьки», - процитировал официальный портал Иркутской области заместителя директора музея Наталью Исайченко.

По данным властей региона, здание со статусом памятника истории и культуры регионального значения было построено в 1903 году. Первоначально там размещалась типография Петра Макушина и Владимира Посохина.

В настоящее время ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» располагает примерно 0,5 млн единиц хранения. Новое фондохранилище должно быть готово в следующем году.

Фото: © правительство Иркутской области

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