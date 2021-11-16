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Подросткам Бурятии добавили самостоятельности

Главная В России
Красноярск
10:55 16 Ноября 2021
вирус, подросток, ограничения, штаб, торговый
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия несколько облегчены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

Изменения касаются подростков и их родителей. Теперь подростки старше 15 лет могут посещать магазины непродовольственных товаров и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых при предъявлении студенческого билета.

«Организациям дополнительного образования, расположенным в торговых центрах, необходимо проработать вопрос допуска детей на кружки и секции. Либо это будут соответствующие справки о том, что ребенок посещает данную секцию, либо на контрольном посту будут находиться списки посещающих секцию», - говорится также в сообщении официального портала Бурятии.

За последние сутки в республике зарегистрировано 237 новых случаев заражения COVID-19. Их общее количество достигло 66,5 тыс. при населении региона 985,4 тыс. человек.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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