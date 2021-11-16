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Подрядчика установки камер на забайкальских трассах оштрафовали на 25,9 млн рублей

Главная В России
Красноярск
10:31 16 Ноября 2021
дороги, штраф, прокуратура, камеры, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Суд в Забайкальском крае оштрафовал на крупную сумму подрядчика, занимавшегося установкой камер слежения на дорогах края. Технические средства фиксации административных правонарушений должны были быть установлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По данным прокуратуры региона, контракт на установку 60 камер «Служба единого заказчика» Забайкальского края заключила в феврале 2021 года с ООО «Евро Инвест». Его стоимость составляла 250,9 млн руб. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 июля.

«В установленный срок подрядчик не исполнил обязательства по контракту. Прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку)», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сумма штрафа составила 25,9 млн руб.

Фото: © РИА «Новости»

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