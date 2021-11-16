Станции водоподготовки построят в Забайкалье

В следующем году в Забайкальском крае начнется строительство семи станций водоподготовки. Работы запланированы в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Всего, по данным министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Ватагина, заявка Забайкалья, которую одобрил федеральный минстрой, предусматривает возведение 11 таких объектов. Проект рассчитан на 2022-2024 годы.

«Благодаря федеральному финансированию жители региона получат питьевую воду, отвечающую нормативным требованиям. Технология подразумевает несколько ступеней очистки, в том числе от примесей, а также ультрафиолетовое обеззараживание», - привел комментарий Дмитрия Ватагина официальный портал Забайкальского края.

Как уточнили в правительстве региона, первые семь станций водоподготовки появятся на водопроводных станциях №2 и №3 Центрального водозабора Читы, в поселке Оловянная, Улетах, селе Дунаево Сретенского района и две в Хилке.

Фото: © министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края