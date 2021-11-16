«Авангард» в КХЛ не пропускает второй матч подряд

Оба сибирских клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали победы во вчерашних матчах. Для омского «Авангарда» она оказалась второй «сухой» подряд.

На домашнем льду в подмосковной Балашихе омичи обыграли подольский «Витязь». Сибиряки провели по одной шайбе в каждом периоде – 3:0. Голы на счету Дамира Шарипзянова, Владимира Брюквина и Арсения Грицюка. В предыдущем матче омичи обыграли китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» 5:0.

«Мы нейтрализовали большинство соперника, сами забили в большинстве. В целом, я доволен тем, как все сегодня отработали», - сказал после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли (цитата по сайту КХЛ).

Новосибирская «Сибирь» продолжила свою серию, обыграв по буллитам нижнекамский «Нефтехимик». Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. Голы у сибиряков забили Вадим Кудако и Евгений Чесалин. Решающий буллит на счету Александра Шарова. Это восьмая победа новосибирцев в девяти последних играх.

В Восточной конференции КХЛ «Авангард» и «Сибирь» занимают пятое и шестое места соответственно.

Фото: © Континентальная хоккейная лига