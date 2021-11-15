Пешеходы погибли на дорогах Тулуна и Ангарска

Сразу два пешехода погибли в ДТП, которое произошло в иркутском городе Тулуне. ЧП случилось в ночь на 14 ноября.

Пешеходы - мужчина и женщина - погибли под колесами автомобиля «Волга», сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области. В момент ДТП они находились на проезжей части дороги Тулун – Икей.

В причинах случившегося еще разбираются сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тулунский». Но уже выяснилось, что водитель «Волги» несколько месяцев назад был лишен права управлять автомобилем. Это произошло после того, как он отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Сутками ранее при схожих обстоятельствах погиб пешеход в другом иркутском городе – Ангарске. Там он попал под колеса Toyota Prius. Водитель, по данным областного главка полиции, к моменту ДТП 13 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области