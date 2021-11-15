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Бюджет Иркутска 2022 года предусматривает строительство школы и детсада

Главная В России
Красноярск
13:35 15 Ноября 2021
бюджет, доход, строительство, школа, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске утвердили муниципальный бюджет на 2022 года. Соответствующее решение приняла сегодня городская дума на своей внеочередной сессии.

Доходы города в будущем году запланированы в размере 23,96 млрд руб., доходы – также около 24 млрд руб. По данным официального портала Иркутска, более 2 млрд руб. предполагается израсходовать на дорожную сферу. В числе запланированных работ - ремонт примерно 18 км дорог, а также капремонт путепровода через железнодорожные пути на станции Батарейной.

В свою очередь, почти 2 млрд руб. городские власти намерены потратить на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта. Средства пойдут, в частности, на возведение детсада в шестом микрорайоне Ново-Ленино и школы на ул. Багратиона.

«В сфере городского хозяйства наибольший объем инвестиций предусмотрен на продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и завершение реконструкции путепровода по ул. Джамбула», - отмечается также на официальном портале Иркутска.

Фото: © официальный портал Иркутска

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