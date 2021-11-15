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Сибирские регионы резко нарастили внешнюю торговлю

Главная В России
Красноярск
12:57 15 Ноября 2021
экспорт, торговля, таможня, сибирь, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) за первые три квартала 2021 года составил $38,8 млрд. Это на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Итоги девяти месяцев подвели в Сибирском таможенном управлении (СТУ). По данным ведомства, общий рост обеспечили как экспорт, так и импорт товаров. Так, вывоз продукции за границу вырос на $8,8 млрд или 40,3% и составил $30,6 млрд. Импорт, в свою очередь, увеличился на $1,5 млрд или 22,7% до отметки в $8,2 млрд.

Перечень сибирских торговых партнеров по-прежнему возглавляет Китай. На его долю приходится 21,9% общего стоимостного объема товарооборота СФО. В числе лидеров также Казахстан (6,1%), китайский Тайвань, статистика по которому ведется отдельно, Япония и Турция  (по 5,7%).

«В товарной структуре экспорта СФО преобладали минеральные продукты (уголь каменный, нефть сырая, нефтепродукты, руды и концентраты драгоценных металлов, концентраты свинцовые, цинковые и др.), с удельным весом в общем стоимостном объеме экспорта 40,5%», - отметили в СТУ.

По итогам 2020 года объем внешнеторговых операций сибирских регионов составил $39,62 млрд. По сравнению с 2019 годом он тогда сократился на 13,9%. В топ-3 партнеров в прошлом году вошли Китай, Нидерланды и Южная Корея.

Фото: © Сибирское таможенное управление

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