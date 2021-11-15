Руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Галина Филиппова – о том, как ищут пропавших людей

Галина Филиппова: " Когда моему младшему сыну было 3,5 года, он потерялся на берегу Обского водохранилища. Это были самые страшные пять с половиной часов в моей жизни. Никаких поисковых отрядов в то время не было. Приехала полиция, которая задавала суровые и страшные вопросы. А ты отвечаешь и не знаешь, куда бежать, не понимаешь, что делать. Сейчас в таких ситуациях приходит отряд и ЗНАЕТ, что делать. И это, мне кажется, важнее всего. Мы никогда не говорим, что найдем пропавшего. Но мы приходим и говорим, что сделаем все возможное, что знаем, как нужно искать. И начинается работа".

Sibnovosti.ru узнали у руководителя и координатора добровольческого поисково-спасательного красноярского отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае, кто чаще всего уходит из дома и не возвращается. Как искать пропавших и каких ошибок не стоит совершать никогда.

«17 % пропавших людей не будут найдены никогда, - Галина Филиппова, координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края говорит отчетливо и не отводит взгляд. – Это страшная статистика, собранная за 11 лет работы отряда. Но мы все равно возвращаемся на старые поиски, даже спустя годы. Потому что «Найден. Мёртв» - это лучше, чем не найден совсем. Хотя в идеале мне хочется, чтобы на фотографии каждого пропавшего мы написали «Найден. Жив».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» был создан в России 11 лет назад. Тем летом в лесу Орехово-Зуево пропала четырехлетняя Лиза Фомкина. Её искали лишь родственники и участковый. На пятый день информацию об этом опубликовали на форуме … владельцев хорьков. Уже оттуда она попала в Twitter, в другие социальные сети, и в Орехово-Зуево приехали сотни волонтеров. Добровольцы понятия не имели, как нужно искать пропавших, но на девятые сутки Лизу нашли. Она погибла от переохлаждения. Как выяснилось позже, помощи девочка не дождалась всего несколько часов. Тогда-то и стало понято, что это огромная проблема: в законодательстве, в сознании. Оказалось, что пропавших людей никто по-настоящему не ищет.

- И вовсе не потому, что полиция и МЧС слабые. У них просто нет таких возможностей, - поясняет Галина. – Ведь что такое розыскной отдел полиции? Как правило, это два-три человека. И возможности по щелчку встать и привести 30 человек на поиски пропавшего у них просто нет. А у нас через сутки на детском поиске может собраться до двух тысяч человек.

В 2010 году добровольцы, искавшие Лизу Фомкину, организовали поисковой отряд, который назвали «ЛизаАлерт». «Лиза» - в память о Лизе Фомкиной, «Алерт» - сигнал тревоги.

Сама Галина Филиппова попала в отряд восемь лет назад. Тогда она жила в Томске, увидела объявление об организации поисков трехлетней девочки, приехала, чтобы помочь, потом вступила в отряд. Позже, переехав в Красноярск, с удивлением узнала, что в таком большом регионе нет поисковиков «ЛизыАлерт».

- Это безобразие какое-то, я считаю, когда где-то нет отряда, - улыбается Галина. - 11 июля 2017 года в Красноярске прошло первое собрание волонтеров. Пришли целых пять человек! А на первый поиск вышли мы вдвоем с Русланом Третьяковым. У нас была одна рация и три свистка на двоих.

Сейчас красноярский отряд «ЛизаАлерт» насчитывает 60 человек основного состава, еще 130 – на обучении. Подгруппы работают в Норильске, Ачинске, Сосновоборске. В мае появился отряд в Хакасии.

- Мы стремимся к тому, чтобы в каждом районном городе края был отряд «ЛизаАлерт». Потому что раньше, чтобы добраться на поиски пропавшего в тот же Минусинск, мы тратили девять часов на дорогу, и теряли драгоценное время. Сейчас, если в Ачинске пропадает человек, там 20 волонтеров отряда, они встали и пошли.

«ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ» В КРАСНОЯРСКЕ

- Кто теряется чаще всего?

- Дети и пожилые. При этом, если пропажа детей выявляется сразу, то пожилых – нет. Они самые незащищенные: пенсионеры могут жить отдельно от взрослых детей, кто-то и вовсе одинок. И хорошо, если долгое отсутствие заметят соседи. А ещё – у них возрастные изменения. Деменция, Альцгеймер – это заболевания, о которых мы много слышим, но не задумываемся, пока не столкнёмся. А теперь представьте: человек просыпается утром и понимает, что он в чужом доме, потому что последние 30 лет просто выпали из его жизни. Человек помнит, что сейчас 1980-й год, у него маленькие дети и он работает на заводе. Он встает с кровати, смотрит в зеркало, а тело старое. И вокруг все изменилось до неузнаваемости. Подходит бородатый мужик и говорит: «Здравствуй, бабушка/дедушка!». А в памяти внуку два года. И человек в ужасе бежит куда-то. Это страшно. А ведь такие люди ходят по городу, а мы не обращаем внимания.

- Если видишь пожилого человека, чье поведение может показаться странным, что нужно делать?

- Для начала спросить, какой сейчас год, месяц, город. Как правило, ответы не будут совпадать с действительностью. И если вы понимаете, что столкнулись с дезориентированным человеком, нужно сделать всего две вещи: позвонить по номеру 8-800-700-54-52 («ЛизаАлерт») и в полицию.

- А после стоять и ждать? Или куда-то проводить человека?

- В Красноярске можно обратиться в магазины «Пятерочка». В других регионах это еще и магазины торговых сетей «ВкусВилл» и «Перекресток». Туда можно привести человека, сказать, что он потерялся, дезориентирован и они знают, что делать дальше. У нас разработана совместная программа «Островок безопасности». Весь персонал обучен, они умеют спрашивать, знают, куда звонить.

ПРО ЛЕСНЫЕ ПОИСКИ

- Какие ошибки люди чаще всего совершают, отправляясь в лес? Не берут с собой телефоны?

- Начнем с того, что ни один человек, который идёт в лес, не планирует заблудиться. Никто же не думает: «Так, я позавтракал, пойду на трое суток в лесу потеряюсь, голодный, холодный и в тапочках на босу ногу. А потом меня найдут, а может и нет». Никто так не планирует. Все рассчитывают, что быстро за маслятами сбегают и вернутся домой. Но не всегда так выходит. А значит, каждый раз, когда человек идет в лес, он должен соблюсти простые, но эффективные правила:

- минимум 1 литр воды с собой;

- быстрый перекус;

- полностью заряженный телефон и заряженный Powerbank;

- все медикаменты, которые принимает постоянно (инсулин для диабетиков, повседневные таблетки для сердечников и тд);

- яркая одежда. Камуфляж придумали не для того, чтобы в лесу находили, а для того, чтобы прятаться. Это другая история. Не хотите менять привычный и удобный камуфляжный костюм? Тогда купите и носите сверху яркий жилет.

И еще, очень важное правило: всегда кому-то говорить куда пошел и когда вернешься. Серьезно. Особенно актуально это правило для пожилых. У них документы на квартиру все знают, где лежат, а вот лесок с лисичками охраняется, как последнее богатство бедной девственницы. А мы потом приезжаем в деревню, где тайга вокруг, и даже не знаем направление, куда идти. И счастье, если кто-то видел, в какую сторону убежал грибник. А нам предстоит оценить расстояние, на которое он ушел.

При этом, на практике поисковиков бывали случаи, что заблудившийся в Красноярском крае грибник уходил в Томскую область. Да, так случается. Люди ходят кругами, потеряв ориентир. Могут выйти на старую дорогу и уйти по ней.

- Есть у нас в крае дорога, которая когда-то вела с торфяных разработок через Ачинский и Назаровский районы, а потом через тайгу уходила в Томскую область. Человек шагает по ней, думает, что в деревню идет, а вместо этого уходит в болота, причем, находящиеся в Томской области.

- Очень частый вопрос: зачем нужны ориентировки, когда вы идете на лесные поиски?

- Обязательно нужны! Если вдруг человек выйдет в близлежащий населенный пункт, или кто-то его уже видел в тайге, нам сообщат, и точка поиска сдвинется. Или кто-то позже пойдет лес, встретит пропавшего и поймет, что ему нужна помощь. Ведь зачастую потерявшиеся могут сами и не сказать, что заплутали. У нас была история, когда заблудившемуся в лесу деду дали телогрейку, перевязали руку, а он и словом не обмолвился, что уже четвертые сутки не может выйти из тайги. Он ушёл дальше и всё… Не найден до сих пор.

- Сколько волонтеров выезжает на поиски пропавшего в лесу?

- Всегда по-разному. Но хочу сказать, что отряд – это такая штука, когда можно помогать, не выходя из дома. Например, у нас есть направление «Лес на связи». Это специально подготовленные волонтеры, которые учатся девять месяцев, а из 100 человек экзамен сдают только 10. Они выводят людей из леса по телефону. Без выезда поисковых групп. Например, в одни из выходных у нас в Красноярске было 11(!) поисков, когда заплутавших в тайге вывели наши волонтеры «Лес на связи». Только представьте: 11 человек были спасены вот этими мальчиками и девочками, которые сидят в другом городе, и по телефону выводят на полицию, на мчсников, на дорогу, где их заберет знакомый.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТРЯД, ИЛИ «ОТПРАВЬТЕ МЕНЯ В САМОЕ НЕ МОГУ»

- Так кто же эти люди, которые на связи круглые сутки и готовы всегда искать пропавших?

- Вы про волонтеров? О, это отдельная история. Вот люди, наверное, читают про поисковые отряды и думают, что мы такие супергерои, всегда в берцах, спим с рюкзаком, из леса не вылазим, в горах живем. Да, у нас есть часть именно таких. Но есть и те, кто не ходит в лес, но договаривается о транспорте, снабжает поисковиков водой и едой. Они иногда тоже не спят по нескольку суток, пока идут поиски. И они тоже герои. Не меньше тех, кто в это время шагает по лесу.

Волонтеры красноярского отряда «ЛизаАлерт» - это люди разного возраста и профессий. Самому молодому – 18 лет, самому старшему – 53 года. Профессии - от кризисного управляющего до воспитателя детского дома, от бухгалтера до статистика больницы, есть студенты и домохозяйки. Всех объединяет то, что они не могут быть равнодушными.

- В отряд приходят сразу и навсегда?

- По-разному. К нам вообще приходят разные люди. Есть эдакие «супергерои», которые приходят исключительно «спасать». Они подтягивают трусы поверх колготок, поправляют плащ и говорят: «Отправьте меня в самое не могу». И именно такие обычно не задерживаются, потому что поиск – это не геройство, а тяжелая, нудная, монотонная работа. Только с первого взгляда кажется, что чесать болото – это героизм. Нет. Ты мокрый, тебя едят комары, ты не отбиваешься лопатой от медведя, а идешь и внимательно разглядываешь валяющиеся под ногами окурки. Потому что если пропавший курящий, нужно понять: его это окурок или нет. Или человек уже настроился на геройство, а его отправляют клеить ориентировки. Это же не геройство: отрезать скотч и наклеить бумажку? Вот такие, как раз, и не задерживаются. Те, кто готов много и нудно работать, остаются. В отряде 24 направления и далеко не все из них подразумевают прочесывание леса, например. Можно вообще быть дома и приносить реальную пользу, активно участвуя в поиске людей.

- 24 направления? Если коротко о каждом?

- Это и координаторское, и сами поисковики, и инфогруппа, и группа коротких прозвонов. Есть те, кто работает в группе СМИ и Школе «ЛизаАлерт». Очень важна работа групп оперативного оповещения (те, кто делает репосты ориентировок пропавших людей), связистов, картографов, старших поисковых групп. У нас есть айтишники, кинологи, конное направление, федеральные кураторы, оперативные дежурные по стране. Есть группа первой помощи, БПЛА, вертолетное и водолазное подразделения, группы обеспечения и статистики.

Но, например, кинологов в красноярском отряде «ЛизаАлерт» нет. Ждем, когда придет к нам человек «болеющий» собаками. Но зато у нас есть хорошие друзья – поисково-спасательная группа «Рядом», они со своими питомцами выходят с нами на поиски.

А вот конное подразделение есть. Это очень важное направление нашей работы, особенно на поисках в лесу. Наездник сверху видит лучше, когда поиск ведется там, где высокая трава. Конь проходит расстояние намного больше, и они очень чувствительные. В поисках с нами участвуют ребята из конного клуба «Енисей». Другое дело, что в нашем географическом рельефе не всегда можно привлекать конный отряд. Мы же не поведём животных ломать ноги на «Гремячую Гриву» или «Столбы».

- Как стать волонтером «ЛизаАлерт»?

- Чтобы стать волонтером «ЛизаАлерт», нужно соответствовать двум условиям. Первое – вам должно быть 18 лет. Второе – вы должны быть человеком, трезвым во всех смыслах. Всё.

Можно заполнить анкету на сайте и прийти в отряд. У нас помимо официального сайта есть страницы во всех соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

Можно просто приехать на место сбора. Приезжайте, одевайтесь по погоде и можете попробовать себя в поисках. Бояться, что не справитесь, не стоит: с вами пойдет опытная «лиса». Первое правило поисковых мероприятий: не увеличивать количество пострадавших.

- Если понимаешь, что близкий или знакомый попал в беду, когда нужно обращаться в полицию? Сразу или подождать трое суток, вдруг «нагуляется», «сам придет»? По вашему опыту, когда надо бить тревогу?

- Начнем с того, что в стране все регламентировано нормативными актами. Закон говорит, что подать заявление можно в любой момент. Никаких «трое суток», никаких «нагуляется и придет». Если близкий или даже просто знакомый пропал, человек имеет право подать заявление даже спустя 15 минут. Заявить о пропаже может любой человек, независимо от национальности, гражданства, возраста. И это необязательно должны быть родственники. Подать заявление могут и соседи, и коллеги. Как только появилось подозрение, что человек попал в беду – пишите заявление.

И еще, в Красноярске у нас отлично налажено взаимодействие с полицией. Нет такого отдела, с кем бы «ЛизаАлерт» не работала. Иногда заявки на номер 8-800-700-54-52 оставляют сами полицейские.

Мы очень плотно взаимодействуем и со Следкомом, МЧС, ГО ЧС по Красноярскому краю, уголовным розыском и КГКУ «Спасатель».

Но, отмечу, что мы никогда не ищем человека, если нет заявления в полицию. Потому что среди звонящих на горячую линию много тех, кто таким образом решил разыскать бывших жен, должников кредитных или просто старых друзей. Мы выезжаем на поиск без заявления в полицию, только если речь идет о пропавшем ребенке. Но, при этом, родственников все равно отправляем в правоохранительные органы. Либо подсказываем, что можно позвонить на номер «112.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОПАЛ В РУКИ ПЕДОФИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПОГИБНУТЬ У НЕГО ЕСТЬ СУТКИ

Время, это, пожалуй, главный союзник, но, в то же время, и главный враг поисковиков. Когда отряду «ЛизаАлерт» поступает заявка по поиск, каждый понимает: если малыш попал в руки педофила, чтобы не пострадать, у него есть три часа, чтобы не погибнуть – сутки.

- Если дети выживают через несколько суток, это, скорее, исключение, чем правило, - говорит Галина. - В таких случаях важно, чтобы из каждого утюга звучала информация, что ребенок пропал. Тогда эти похититель пугается и появляется шанс на другой исход дела.

В этом году именно такое быстрое оповещение спасло жизнь ребенку из Барнаула. Педофил, похитивший девочку, испугался настолько, что просто выставил её ночью с дачи, где удерживал с момента похищения, а сам сбежал.

Галина рассказывает, как в одном из регионов на юге страны волонтеры настигли педофила буквально в чистом поле. До этого преступник трое суток возил девочку в машине, пока его «гнали» из города в город.

- Все было оклеено ориентировками на пропавшего ребенка, во всех новостях говорили о ней. Он так испугался, что боялся её даже высадить. Девочка осталась жива. Да, она была голодна, обезвожена, но жива и физически не пострадала, потому что он попросту не успел её тронуть, настолько испугался, - рассказывает Галина Филиппова. - Это как раз вопрос быстрого реагирования. Но важно понимать, что должна быть еще и профилактика.

Восемь последних лет в регионах страны при отрядах работает Школа «ЛизаАлерт». Инструктор приходит в школу и рассказывает детям, как не потеряться и что делать, если потерялся. Ситуации рассматривают разные: транспорт, город, лес.

- В идеале – проводим совместные родительские собрания. Пока инструктор объясняет детям, как вести себя в той или иной ситуации, еще один представитель «ЛизаАлерт» учит родителей. Именно учит. Ведь, к сожалению, большинство взрослых не умеют правильно доносить до детей информацию.

Галина объясняет на простом примере: каждая мама говорила своему чаду, что с чужими уходить со двора нельзя, у незнакомых брать сладости нельзя, но…

- Подходит к ребенку незнакомая тётя, протягивает руку, улыбается и говорит: «Привет, меня зовут Маша», и все, они уже знакомы. А про знакомых мама ничего не говорила. Любой взрослый может уговорить любого ребенка.

- И что же делать? Как объяснять детям, кто друг, а кто враг?

- Нужно говорить не о тех, с кем нельзя, а о тех, с кем можно. Например, можно с мамой, папой, бабушкой и Митей, а больше ни с кем нельзя. Поймите, педофил – это редко чужой, незнакомый мужик. Как правило, это человек, с кем ребенок контактирует ежедневно, видит его, привыкает к присутствию: тренер, дворник, сосед, продавец в магазине. Поэтому ребенок должен понимать: можно с четверыми, к примеру, это мама, папа, бабушка, Митя, - а с остальными – НИ-КОГ-ДА. Даже с теми, кто выглядит беззащитно или по-домашнему. Вот простой пример: вашего ребенка бабушка-одуванчик угощает конфетами, разрешите взять?

- Думаю, да.

- Напрасно. Нам известны случаи, когда пожилая женщина заманивала к себе домой детей для своего взрослого сына-педофила, который избивал родительницу, если она не приводила очередную жертву. Но разве можно об этом рассказать шестилетнему ребенку? Конечно, нет. Поэтому, повторюсь, нужно учить – с кем можно. Еще раз: мама, папа, бабушка и Митя. Все остальные – чужие люди. С ними нельзя уходить, у них не нужно ничего брать. Только мама, папа, бабушка и Митя.

Еще один важный момент, которому учат в Школе «ЛизаАлерт», - это право ребенка на личные границы. Сколько раз мы, встречаясь с давними друзьями или далекими родственниками, позволяли этим незнакомым для ребенка дядям и тетям тискать, сами подталкивали к ним со словами «Поцелуй тетю Аню». А если ребенок выражал недовольство, еще и одергивали: «Как ты со взрослыми разговариваешь?».

- Пожинаем, что взрастили. Во всем, что происходит с детьми виноваты взрослые. Не нужно разрешать посторонним трогать ваших детей, не стоит ребенка отправлять обниматься с дальними родственниками или теми, кто ему неприятен, просто потому что «это же близкие». Не нужно приучать ребенка терпеть, - поясняет Галина. – «Не кричи, не бегай, не шуми, со взрослыми разговаривай спокойно, уважительно». А потом ребенка хватает человек и куда-то ведет, а он не может закричать. Потому что мы сами его этому научили. Сами.

Ребенок должен знать: если человек не из этого списка – мама, папа, бабушка и Митя, - он должен орать, кусать, свистеть, драться, вырываться, и никто его ругать не будет. А то мы сначала говорим: «слушайся тетю», «не кричи на взрослых», «поцелуй тетю», а потом удивляемся, как ребенок молча пошел с педофилом.

Кстати, Школа «ЛизаАлерт» настоятельно рекомендует до 10 лет не оставлять ребенка одного. Конечно, ситуации бывают разные: у мамы может не быть помощников, бабушки и дедушки живут далеко, но из любой ситуации можно найти выход.

- Не успеваете встречать из школы? Запишите на продленку. Не вышло? Договоритесь с соседской мамой или бабушкой, которая ходит с вашего двора встречать своего школьника. Дружите с соседями. Платите кому-то из них небольшую сумму, чтобы встречали и присматривали за ребенком во время вашего отсутствия. Да, нанимать няню – дорого и не всем по карману, но принести раз в неделю килограмм колбасы соседке – не так дорого, жизнь ребенка дороже.

О ЛИЧНОМ

- За время работы в «ЛизаАлерт» была история, которая лично вас больше всего зацепила?

- Была, конечно. В одном из районов Красноярского края пропал ребенок. Приехали на поиски и выяснилось, что у пропавшего мальчика ментальные нарушения. А теперь представьте, ребенок-аутист заблудился в лесу, он слышит, что его зовут чужие голоса, это его пугает и он бежит от них. Обычные методы поиска в той ситуации не работали совсем. Тогда я придумала схему, которая не укладывалась в привычные рамки. Просчитали примерное расстояние, на которое могу уйти ребенок, поисковики зашли в лес, оттуда двигались цепью на деревню и кричали имя пропавшего. В это же время на краю деревни мальчика звали родители. Надежда была только на то, что, испугавшись посторонних, он будет от них убегать и начнет двигаться в сторону дома. Правда, и риск был, что он ушел дальше поисковиков, и тогда это усугубит ситуацию. Но… сработало! Ребенок пошел в сторону населенного пункта, а потом, услышав родителей, вышел к ним. А вообще, так уж сложилось, что вся работа красноярского отряда «ЛизаАлерт», - это моя личная история. Как и у каждого из нас, наверное.

Фотографии предоставлены добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» Красноярского края