Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

Новым вице-премьером в правительстве Кемеровской области стал Денис Ильин. Он будет курировать агропромышленный комплекс.

О назначении сообщили в правительстве Кузбасса. По его данным, вице-премьер будет отвечать за работу министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также департаментов лесного комплекса и по охране объектов животного мира, управлений ветеринарии и Гостехнадзора.

«Мы создаем новую экономику Кузбасса, и особая роль в ней будет отведена сельскому хозяйству. Работа впереди огромная», - прокомментировал назначение губернатор Сергей Цивилев.

Уроженец Крапивинского района Кузбасса Денис Ильин в 2004 году окончил Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. С 2015 года он возглавлял Промышленновский муниципальный округ. На сайте округа Денис Ильин до сих пор указан в качестве главы территории.

Фото: страница главы Промышленновского муниципального округа Дениса Ильина в соцсети «ВКонтакте»