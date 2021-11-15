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Смерть ребенка с СМА в Новосибирской области вызвала прокурорскую проверку

Главная В России
Красноярск
11:28 15 Ноября 2021
ребенок, прокуратура, проверка, лекарство, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирская областная прокуратура начала проверку обстоятельств смерти шестилетнего мальчика, страдавшего спинально-мышечной атрофией (СМА). По данным СМИ, он умер из-за нехватки лекарств – препаратов «спинраза» и «рисдиплам».

О начале проверки сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области. СМИ ссылаются на информацию, полученную от федерального благотворительного фонда «Звезда на ладошке».  

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Как сообщает ТАСС, спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года в Красноярском крае по итогам прокурорской проверки забрали из семьи и поместили в медицинское учреждение ребенка с онкологией. В ходе проверки выяснилось, что мальчик находился в социально опасных условиях, а его родители не выполняли свои обязанности по уходу и воспитанию сына.

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