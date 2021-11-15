Забайкальские экс-полицейские получили 30 лет колонии на двоих

Двое бывших полицейских в Забайкальском крае получили по 15 лет колонии. Они были признаны виновными в фальсификации уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

О завершении судебного процесса сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. По данным ведомства, фигурантам дела - Батоцырену Дамдинжапову и Чимиту Митупову - было предъявлено обвинение по ч. 1, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, в том числе, с причинением тяжких последствий), п. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения) и ст. 303 (фальсификация доказательств).

Преступление произошло в прошлом году в Забайкальске. Двое местных оперуполномоченных уголовного розыска решили улучшить свои показатели раскрываемости преступлений. Для этого они через своего знакомого передали около 100 граммов каннабиса жителю Забайкальска, а затем изъяли этот наркотик у мужчины, возбудив в отношении него уголовное дело.

«Вторая попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Их преступная схема была раскрыта, и полицейских задержали следователи СКР», - рассказали в краевом главке СКР.

Полицейские были уволены из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю