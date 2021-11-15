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Новосибирские волейболисты были сильнее в сибирском дерби

Главная В России
Красноярск
10:04 15 Ноября 2021
волейбол, лига, матч, чемпионат, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» продолжает без поражений выступать в российской мужской волейбольной Суперлиге. На этот раз успех сопутствовал ему в сибирском дерби.

На своей площадке «Локомотив» принимал кемеровский «Кузбасс». Матч уложился в четыре партии - 3:1 (25:18, 25:16, 22:25, 25:23). В составе хозяев больше всего очков – по 17 – набрали сербский диагональный Дражен Лубурич и доигровщик Сергей Савин. Впервые в этом чемпионате «Локомотив» уступил сет сопернику.  

«В третьей партии мы стали допускать много ошибок, и это позволило «Кузбассу» успокоиться, найти свою игру. Мы же стали нервничать. Важно было в четвертом сете вернуть ситуацию под контроль. Но получилось это не сразу», - признал после игры главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов (цитата по сайту клуба).

После семи туров «Локомотив» идет первым с семью победами (21 очко). По шесть побед у «Зенита-Казань» (19 очков) и московского «Динамо» (16 очков). «Кузбасс» в турнирной таблице пока десятый (восемь очков), красноярский «Енисей» - 13-й (пять очков).

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»

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