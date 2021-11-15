В ФНЛ-2 «Новосибирск» одержал четвертую «сухую» победу подряд

В четвертой группе Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2) завершилась осенняя часть чемпионата. «Новосибирск» провел концовку ударно – вчера сибирская команда одержала четвертую «сухую» победу подряд.

В воскресном домашнем матче «Новосибирск» обыграл новотроицкую «Носту» со счетом 2:0. На 29-й минуте Святослав Георгиевский точно пробил с линии штрафной площади, а на 64-й Максим Житнев добил мяч в сетку после того, как голкипер гостей отразил первый удар в ходе атаки новосибирцев.

В итоге «Новосибирск» набрал 36 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице четвертой группы. Но у него на один проведенный матч меньше, чем у идущей четвертой «Тюмени» (37 очков), и на два, чем у «Амкара-Пермь» и «Челябинска» (делят второе-третье места).

Что касается других сибирских команд, то омский «Иртыш» расположился на седьмом месте с 27 очками, «Динамо-Барнаул» - на 11-м с 18.

Чемпионат возобновится в апреле.

Фото: © футбольный клуб «Новосибирск»