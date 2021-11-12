В Шерегеше открывают зимний сезон

Сегодня на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш стартовал фестиваль зимних видов спорта. Он посвящен международным спортивным зимним играм «Дети Азии».

«Дети Азии», как писали Sibnovosti.ru, пройдут в Кемеровской области в 2023 году. В ходе фестиваля будут представлены игры, которые войдут в программу предстоящих соревнований.

«В обязательную программу игр войдут лыжные гонки, конькобежный спорт (дисциплина «шорт-трек»), хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина и фристайл. Планируется включение еще одного вида спорта — волейбол на снегу», - говорится в сообщении на сайте правительства Кемеровской области.

Согласно сайту курорта, праздник «Шерегешфест» пройдет с 12 по 14 ноября. В его рамках завтра на выкате сектора А состоится официальная церемония открытия зимнего сезона. Для гостей запланированы «шаманский обряд», «легенды Горной Шории» и хореографический микс из композиций 80-х годов. В программе «Шерегешфеста» также запланирована установка российского рекорда в номинации «самый массовый танец в горнолыжной экипировке».

Фото: © правительство Кемеровской области