Бурятия может принять бюджет с дефицитом почти 5 млрд рублей

Дефицит бюджета Республики Бурятия на 2022 год запланирован в объеме 4,9 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов региона Георгий Мадаев.

Министр выступил на публичных слушаниях по бюджету на трехлетний период. Они прошли в народном хурале Бурятии.

Согласно сообщению республиканского парламента, доходы на 2022 год прогнозируются в размере 83,7 млрд руб., расходы - 88,6 млрд руб. Дефицит в 4,9 млрд руб. – это 15% от планируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов. Между тем, реструктуризация бюджетных кредитов, которые предоставляются регионам федеральным правительством, возможна в том случае, если этот показатель не превышает 10%. Уровень в 10%, как следует из доклада министра финансов, республика намерена выдержать в 2023 и 2024 годах.

«Бюджет … сложный, формирование его осуществляется в условиях дальнейшего снижения финансовой гибкости бюджета. В этих условиях одной из важнейших задач является консолидация бюджета, как за счет доходов, в том числе путем привлечения средств из федерального бюджета, так и за счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, повышения эффективности бюджетных расходов», - процитировал Георгия Мадаева сайт бурятского парламента.

Народный хурал рассмотрит проект бюджета в первом чтении на сессии, которая пройдет 18 ноября.

Фото: © народный хурал Республики Бурятия