Оренбургским вандалам приглянулся железный зонтик

В Оренбурге вернули зонтик «Даме с зонтом» - скульптуре на ул. Советской. Вандалы повредили арт-объект уже второй раз.

Неизвестные отломали зонтик и выбросили его неподалеку – у здания драматического театра. Там его и нашли сотрудники администрации Южного округа, сообщили в мэрии Оренбурга.

«Они же и вернули скульптуре первоначальный облик. Реставрационные работы завершены - дама вновь позирует художнику с неизменным аксессуаром в руках», - говорится в сообщении официального портала муниципалитета.

Скульптура пострадала уже второй раз. В первом случае зонтик так и не удалось найти. Арт-объект был установлен на ул. Советской в 2019 году. Он состоит из двух фигур - художник пишет картину с прохожей. Официально композиция называется «Дама с зонтом» и посвящена повести Александра Пушкина «Капитанская дочка».

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Оренбурге вандалы вновь разрисовали памятник Александру Пушкину и Владимиру Далю, который установлен в сквере им. Полины Осипенко. Только в этом году надписи с памятника удалил уже пять раз.

Фото: © официальный портал Оренбурга