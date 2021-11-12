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Оренбургским вандалам приглянулся железный зонтик

Главная В России
Красноярск
13:32 12 Ноября 2021
реставрация, скульптура, вандализм, улица, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге вернули зонтик «Даме с зонтом» - скульптуре на ул. Советской. Вандалы повредили арт-объект уже второй раз.

Неизвестные отломали зонтик и выбросили его неподалеку – у здания драматического театра. Там его и нашли сотрудники администрации Южного округа, сообщили в мэрии Оренбурга.  

«Они же и вернули скульптуре первоначальный облик. Реставрационные работы завершены - дама вновь позирует художнику с неизменным аксессуаром в руках», - говорится в сообщении официального портала муниципалитета.

Скульптура пострадала уже второй раз. В первом случае зонтик так и не удалось найти. Арт-объект был установлен на ул. Советской в 2019 году. Он состоит из двух фигур - художник пишет картину с прохожей. Официально композиция называется «Дама с зонтом» и посвящена повести Александра Пушкина «Капитанская дочка».

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Оренбурге вандалы вновь разрисовали памятник Александру Пушкину и Владимиру Далю, который установлен в сквере им. Полины Осипенко. Только в этом году надписи с памятника удалил уже пять раз.

Фото: © официальный портал Оренбурга

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