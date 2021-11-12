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Сибиряков переселяют из бараков промышленных строек

Главная В России
Красноярск
13:03 12 Ноября 2021
жилье, дома, переселение, правительство, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотни человек, проживающих в непригодных помещениях в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут получить новое жилье благодаря изменениям в профильной госпрограмме. Соответствующее постановление издало правительство РФ.

Речь идет о корректировке госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Она определяет порядок переселения из временных помещений, которые возводились, в основном, в советские времена в ходе промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока.

«Получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только граждане, которым было предоставлено временное помещение для проживания, но и члены их семей. Раньше в случае смерти человека, участвовавшего в освоении Сибири и Дальнего Востока, его родственники не имели права на получение жилья от государства», - пояснили в кабмине.

Кроме того, изменен порядок приема соответствующих заявок от граждан. Ограничения по сроку полностью сняты.

По данным федерального правительства, воспользоваться корректировкой госпрограммы смогут около 500 человек, проживающие сегодня в Республике Саха (Якутия), Иркутской области, а также в Забайкальском и Красноярском краях.

Фото: © pixabay.com

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