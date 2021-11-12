12 ноября
Новости России
погода +1 °C
71.2
 
€ 81.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В новосибирских торговых центрах обустраивают пункты вакцинации

Главная В России
Красноярск
12:43 12 Ноября 2021
вирус, вакцинация, торговля, пункт, центр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Новосибирской области готовы развернуть дополнительные пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Новосибирска. К настоящему времени такие пункты функционируют на площадках 16 предприятий торговли.

Пункт вакцинации, в частности, открылся в ТРЦ «Аура» в центре Новосибирска. По данным правительства региона, в первый день его работы там поставили прививку от COVID-19 около 180 человек. В ТРЦ работаю сотрудники ГАУЗ «Городская клиническая поликлиника №1». В ТЦ «Амстердам» у станции метро «Студенческая» открыт пункт вакцинация трудовых коллективов. В отличие от «Ауры» там необходима предварительная запись.

В середине этой недели число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области превысило отметку в 75 тыс. Погибло уже более 3,5 тыс. пациентов.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе в регионе был расширен перечень категорий лиц, для которых вакцинация от COVID-19 стала обязательной. Прививки должны поставить сотрудники гостиниц и доставляющие товары курьеры.

Фото: © правительство Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Оренбургским вандалам приглянулся железный зонтик

Оренбургским вандалам приглянулся железный зонтик

12 Ноября 2021 г.
Скульптуру у здания драмтеатра пришлось восстанавливать второй раз
Новости Красноярска: Сибиряков переселяют из бараков промышленных строек

Сибиряков переселяют из бараков промышленных строек

12 Ноября 2021 г.
Внесены изменения в госпрограмму обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
Новости Красноярска: Экс-депутат в Омской области отправится в колонию за смертельное ДТП

Экс-депутат в Омской области отправится в колонию за смертельное ДТП

12 Ноября 2021 г.
Под колесами его автомобиля погиб 13-летний мальчик
Новости Красноярска: В Томской области будут судить поджигателя офисного здания

В Томской области будут судить поджигателя офисного здания

12 Ноября 2021 г.
Собственники здания понесли ущерб в 6,5 млн рублей
Новости Красноярска: Владимир Антонец возглавил ЗабЖД

Владимир Антонец возглавил ЗабЖД

12 Ноября 2021 г.
Его предшественник Александр Скачков перешел на работу в Госдуму РФ
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

10 Ноября 2021 г.
Спортсмен планирует попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль высшей пробы
Новости Красноярска: С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

11 Ноября 2021 г.
Также теперь в общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

8 Ноября 2021 г.
На Госуслугах можно направить жалобу по поводу аннулированного QR-кода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru