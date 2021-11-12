В новосибирских торговых центрах обустраивают пункты вакцинации

Власти Новосибирской области готовы развернуть дополнительные пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Новосибирска. К настоящему времени такие пункты функционируют на площадках 16 предприятий торговли.

Пункт вакцинации, в частности, открылся в ТРЦ «Аура» в центре Новосибирска. По данным правительства региона, в первый день его работы там поставили прививку от COVID-19 около 180 человек. В ТРЦ работаю сотрудники ГАУЗ «Городская клиническая поликлиника №1». В ТЦ «Амстердам» у станции метро «Студенческая» открыт пункт вакцинация трудовых коллективов. В отличие от «Ауры» там необходима предварительная запись.

В середине этой недели число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области превысило отметку в 75 тыс. Погибло уже более 3,5 тыс. пациентов.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе в регионе был расширен перечень категорий лиц, для которых вакцинация от COVID-19 стала обязательной. Прививки должны поставить сотрудники гостиниц и доставляющие товары курьеры.

Фото: © правительство Новосибирской области