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Экс-депутат в Омской области отправится в колонию за смертельное ДТП

Главная В России
Красноярск
12:23 12 Ноября 2021
депутаты, ребенок, погиб, дтп, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший депутат совета Большегривского городского поселения в Омской области признан виновным по делу о ДТП. Жертвой этого происшествия в декабре прошлого года стал ребенок.  

Трагедия произошла на автодороге в поселке Большегривском Нововаршавского района региона. Как установил суд, тогда 39-летний депутат в пьяном состоянии вел автомобиль Hyundai Santa Fe.

«Неправильно оценив складывавшуюся дорожно-транспортную ситуацию, он начал маневр в целях обгона впереди следующего автомобиля, допустив наезд на 13-летнего подростка, двигавшегося пешком по правому краю встречной полосы движения», - рассказали об обстоятельствах ДТП в прокуратуре Омской области.

После наезда водитель доставил ребенка в районную больницу, но мальчик умер еще по дороге. Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

Как сообщили в прокуратуре, фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся, а также возместил вред в размере 1,2 млн руб. Теперь уже бывшего депутата приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. С него также взыскали 0,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.  

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года в Республике Бурятия был вынесен приговор бывшему вице-спикеру народного хурала региона Баиру Жамбалову. Экс-политик получил более шести лет лишения свободы за то, что сбил девушку (она скончалась в больнице) на своем внедорожнике и скрылся с места происшествия.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия

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