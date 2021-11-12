В Томской области будут судить поджигателя офисного здания

Стрежевской городской суд Томской области рассмотрит уголовное дело о поджоге офисного здания. Обвиняемым по нему проходит местный житель.

Пожар в двухэтажном здании произошел в августе этого года. Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленник ночью проник в здание через форточку, чтобы совершить кражу, но материальное оснащение офиса его разочаровало.

«Не обнаружив ничего для себя ценного, с целью сокрытия следов своего пребывания, он поджег офисную мебель. Убедившись в распространении огня, мужчина выпрыгнул из окна и скрылся», - рассказали в управлении МВД России по Томской области.

По оценке ведомства, собственники имущества понесли ущерб в размере 6,5 млн руб. Он возмещен лишь частично.

Здание находится на ул. Ермакова. Поджигателя удалось задержать по «горячим» следам.

Фото: © управление МВД России по Томской области