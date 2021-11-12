Владимир Антонец возглавил ЗабЖД

Новым начальником Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) назначен Владимир Антонец. Ранее он руководил работой Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО РЖД.

Нового руководителя ЗабЖД коллективу дороги представил гендиректор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров. Он совершил рабочий визит в Читу. По словам Олега Белозерова, ЗабЖД является сегодня самой грузонапряженной в России.

Ранее пост начальника Забайкальской железной дороги занимал Александр Скачков. В сентябре этого года он был избран депутатом Госдумы РФ. Александр Скачков одержал победу в Читинском избирательном округе №43, набрав 37% голосов.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года и в 2021 году в Забайкальском крае зафиксировано несколько инцидентов со сходов вагонов.

Фото: © пресс-служба Забайкальской железной дороги - филиала ОАО РЖД