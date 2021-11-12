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Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Главная В России
Красноярск
10:13 12 Ноября 2021
минобороны, институт, вирус, препарат, регистрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты министерства обороны РФ разработали биологически активную добавку (БАД), которая значительно снижает концентрацию COVID-19 при болезни. На препарат уже получено свидетельство о государственной регистрации.

Препарат получил название «КовБАД», сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Он создан в 27-м ЦНИИ минобороны.

«Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз», - рассказал Игорь Кириллов об эффективности БАДа.

По его данным, в составе препарата несколько ингредиентов. В их числе гидролизат (продукт, получаемый в результате гидролиза – расщепления вещества с помощью воды) тихоокеанского кальмара, экстракты черноплодной рябины и эхинацеи, а также фукоидан – гетерополисахарид, выделяемый из водорослей.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Саха (Якутия) сообщала о том, что Роспотребнадзор одобрил применение БАДа, разработанного в этом регионе. «Бетукладин» создан на основе березы и ягеля.  

Фото: © pixabay.com

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