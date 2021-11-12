На Байкальской территории могут ограничить продажу моющих средств

Группа депутатов Госдумы РФ намерена добиться ужесточения законодательства, охраняющего природу Байкальской территории. Она внесла на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект, который запрещает там продажу моющих средств и товаров бытовой химии с высоким содержанием фосфорнокислых соединений.

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

«Положения законопроекта предполагают достижение уменьшения поступлений фосфоросодержащих соединений в воды озера Байкал через бытовые стоки посредством реализации … запрета на продажу в центральной экологической и буферной экологической зонах синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, имеющих информацию в потребительской маркировке о содержании в своем составе фосфатов, фосфонатов 5% и более», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа рассчитывают на то, что он будет способствовать снижению темпов эвтрофикации (насыщение биогенными элементами) прибрежных вод в среднесрочной перспективе. В числе инициаторов председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Фото: © Государственная дума РФ