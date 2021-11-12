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На Байкальской территории могут ограничить продажу моющих средств

Главная В России
Красноярск
09:42 12 Ноября 2021
продажа, запрет, госдума, байкал, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа депутатов Госдумы РФ намерена добиться ужесточения законодательства, охраняющего природу Байкальской территории. Она внесла на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект, который запрещает там продажу моющих средств и товаров бытовой химии с высоким содержанием фосфорнокислых соединений.

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

«Положения законопроекта предполагают достижение уменьшения поступлений фосфоросодержащих соединений в воды озера Байкал через бытовые стоки посредством реализации … запрета на продажу в центральной экологической и буферной экологической зонах синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, имеющих информацию в потребительской маркировке о содержании в своем составе фосфатов, фосфонатов 5% и более», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа рассчитывают на то, что он будет способствовать снижению темпов эвтрофикации (насыщение биогенными элементами) прибрежных вод в среднесрочной перспективе. В числе инициаторов председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Фото: © Государственная дума РФ

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