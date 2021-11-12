Омич получил условный срок за нападение на съемочную группу НТВ

К условному сроку приговорен житель омского села Покровка, напавший на съемочную группу НТВ. Процесс по этому уголовному делу завершился в Омском районном суде.

Инцидент произошел в Покровке мае 2021 года. Как сообщили в следственном управлении СКР по Омской области, Николай Сафонеев напал на корреспондентов телеканала, снимавших сюжет о преступлении, совершенном в отношении несовершеннолетних девочек. В прокуратуре региона уточнили, что сюжет НТВ касался уголовного дела, возбужденного ранее в отношении родственницы напавшего.

«Сафонеев пытался забрать телевизионную камеру у оператора, толкнул его в плечо, отчего потерпевший упал на землю, повредив видеокамеру, а также угрожал корреспондентам металлическим прутом, препятствуя их служебной деятельности», - рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов…, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия). Райсуд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале прошлого года глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев также получил два года условно за нападение на журналиста. В своем кабинете чиновник опрокинул на пол корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24».

Фото: © следственное управление СКР по Омской области