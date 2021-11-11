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Экс-руководитель НИИТО получил более четырех лет колонии

Главная В России
Красноярск
16:10 11 Ноября 2021
институт, директор, приговор, суд, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-директор ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна» (НИИТО) Михаил Садовый приговорен к четырем годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима. Кроме того, известный новосибирский медик оштрафован на 620 тыс. руб.

О завершении процесса в Центральном районном суде Новосибирска сообщили в прокуратуре региона. По ее данным, Михаил Садовый признан виновным по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

«В 2009-2017 годах Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих организаций привлек подконтрольные ему фирмы, которым были созданы условия для победы на торгах, проводимых учреждением в целях закупки разного медицинского оборудования. Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость», - рассказали в надзорном ведомстве.

Как установил суд, в результате были похищены средства министерства здравоохранения РФ в объеме 1,3 млрд руб. Из них 950 млн руб. злоумышленники легализовали.

Для Михаила Садового это уже второй срок. Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года он был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Тогда суд пришел к выводу, что глава НИИТО присвоил часть премиальных, выписанных сотрудникам института. Ущерб составил 10,7 млн руб. Медика приговорили к трем годам колонии общего режима, а в феврале 2020 года он получил условно-досрочное освобождение.

НИИТО работает около 70 лет. Его специализация – диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы.

Фото: © pixabay.com

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