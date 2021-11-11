Мебельный склад сгорел в столице Бурятии

Сегодня в Улан-Удэ сгорел мебельный склад. Он располагался в поселке Таежный Октябрьского района.

Пожар произошел рано утром. Как отметили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия, к моменту прибытия пожарных весь склад уже был охвачен огнем. Спустя примерно 20 минут пожар удалось локализовать на площади примерно 400 кв. м.

«Огнем полностью уничтожен склад, а также автомобиль, находящийся вблизи здания», - рассказали в ведомстве.

В тушении было задействовано около 20 человек и шесть единиц техники. Причиной ЧП в региональном главном управлении МЧС предварительно считают нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года пожар уничтожил трехэтажное здание в дачном товариществе «Урда-Уула» в Улан-Удэ. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы при эвакуации.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия