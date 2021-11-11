11 ноября
Новости России
погода +3 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мебельный склад сгорел в столице Бурятии

Главная В России
Красноярск
13:44 11 Ноября 2021
пожар, склад, мчс, автомобиль, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Улан-Удэ сгорел мебельный склад. Он располагался в поселке Таежный Октябрьского района.

Пожар произошел рано утром. Как отметили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия, к моменту прибытия пожарных весь склад уже был охвачен огнем. Спустя примерно 20 минут пожар удалось локализовать на площади примерно 400 кв. м.

«Огнем полностью уничтожен склад, а также автомобиль, находящийся вблизи здания», - рассказали в ведомстве.

В тушении было задействовано около 20 человек и шесть единиц техники. Причиной ЧП в региональном главном управлении МЧС предварительно считают нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года пожар уничтожил трехэтажное здание в дачном товариществе «Урда-Уула» в Улан-Удэ. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы при эвакуации.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирск поставят 150 автобусов за 2,5 млрд рублей

В Новосибирск поставят 150 автобусов за 2,5 млрд рублей

11 Ноября 2021 г.
Две трети из них – до конца 2021 года
Новости Красноярска: Челябинск признан самым снежным миллионником России

Челябинск признан самым снежным миллионником России

11 Ноября 2021 г.
Красноярск оказался только на девятом месте
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Профилактика и лечение сезонных заболеваний» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Профилактика и лечение сезонных заболеваний» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11 Ноября 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: Снижение число учеников не повлияет на зарплату педагогов в Бурятии

Снижение число учеников не повлияет на зарплату педагогов в Бурятии

11 Ноября 2021 г.
Им сделают перерасчет за период с 1 сентября
Новости Красноярска: Плотники в Сибири в большом дефиците

Плотники в Сибири в большом дефиците

11 Ноября 2021 г.
Проанализирован рынок труда в октябре
Новости Красноярска: Забайкальские спортсмены побеждают в долг

Забайкальские спортсмены побеждают в долг

11 Ноября 2021 г.
Регион задолжал им более 16 млн рублей премиальных
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

8 Ноября 2021 г.
Обвиняемый арестован
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru