В Новосибирск поставят 150 автобусов за 2,5 млрд рублей

Мэрия Новосибирска заключила контракт на поставку 150 автобусов. Они поступят в распоряжение МКП ПАТП-4.

Речь идет о поставке 100 автобусов «НефАЗ» и 50 автобусах ПАЗ на экологичном топливе. По данным пресс-центра мэрии, 100 машин (50 «НефАЗов» и 50 ПАЗов) должны быть доставлены в Новосибирск до 27 декабря 2021 года. Оставшиеся 50 машин – к концу июня 2022-го.

Сумма контракта составила 2,5 млрд руб. Эти средства будут направлены из муниципального и областного бюджета.

«Все 150 приобретенных автобусов работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды: имеют низкий пол и откидную аппарель для посадки-высадки маломобильных граждан. Также предусмотрены дополнительные опции: бескондукторная система оплаты проезда, кондиционер в салоне и кабине водителя, система навигации и видеонаблюдения», - добавили в пресс-центре.

Новые автобусы будут работать на маршрутах в Ленинском, Октябрьском, Калининском районах и в Центральном округе.

Ранее, как писали Sibnovosti.ru, Новосибирск получил 15 автобусов минского производства и 40 «НефАЗов».

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»