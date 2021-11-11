Челябинск признан самым снежным миллионником России

Сибирские города-миллионники являются далеко не самыми заснеженными среди аналогичных муниципалитетов России. Об этом говорится в исследовании «Яндекс. Погоды», специалисты которого собрали данные за последние 10 лет.

Результаты исследования приводит РБК. Как оказалось, самым снежным за десятилетие следует считать Челябинск. Там высота снежного покрова в среднем больше 180 см. Сибирских городов нет и в первой тройке. Там находятся Пермь и Нижний Новгород.

Красноярск разместился на девятом месте со 114 см снега за зиму (столько же в Москве и Самаре). Сразу за ним в рейтинге указаны Новосибирск (110 см) и Омск (100 см).

В исследовании также отмечается, что за отдельный сезон первенство также принадлежит Челябинску. Зимой 2013/2014 высота снежного покрова достигла 240 см.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре в Красноярск из Санкт-Петербурга были отправлены две снегоплавильные установки. Одна машина может переплавлять 80 тонн снега в час, вторая – 135 тонн.

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