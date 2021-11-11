11 ноября
Новости России
погода +3 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Челябинск признан самым снежным миллионником России

Главная В России
Красноярск
13:02 11 Ноября 2021
погода, исследования, снег, город, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сибирские города-миллионники являются далеко не самыми заснеженными среди аналогичных муниципалитетов России. Об этом говорится в исследовании «Яндекс. Погоды», специалисты которого собрали данные за последние 10 лет.

Результаты исследования приводит РБК. Как оказалось, самым снежным за десятилетие следует считать Челябинск. Там высота снежного покрова в среднем больше 180 см. Сибирских городов нет и в первой тройке. Там находятся Пермь и Нижний Новгород.

Красноярск разместился на девятом месте со 114 см снега за зиму (столько же в Москве и Самаре). Сразу за ним в рейтинге указаны Новосибирск (110 см) и Омск (100 см).

В исследовании также отмечается, что за отдельный сезон первенство также принадлежит Челябинску. Зимой 2013/2014 высота снежного покрова достигла 240 см.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре в Красноярск из Санкт-Петербурга были отправлены две снегоплавильные установки. Одна машина может переплавлять 80 тонн снега в час, вторая – 135 тонн.

Фото: © pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мебельный склад сгорел в столице Бурятии

Мебельный склад сгорел в столице Бурятии

11 Ноября 2021 г.
Площадь пожара составила 400 кв. метров
Новости Красноярска: В Новосибирск поставят 150 автобусов за 2,5 млрд рублей

В Новосибирск поставят 150 автобусов за 2,5 млрд рублей

11 Ноября 2021 г.
Две трети из них – до конца 2021 года
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Профилактика и лечение сезонных заболеваний» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Профилактика и лечение сезонных заболеваний» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11 Ноября 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: Снижение число учеников не повлияет на зарплату педагогов в Бурятии

Снижение число учеников не повлияет на зарплату педагогов в Бурятии

11 Ноября 2021 г.
Им сделают перерасчет за период с 1 сентября
Новости Красноярска: Плотники в Сибири в большом дефиците

Плотники в Сибири в большом дефиците

11 Ноября 2021 г.
Проанализирован рынок труда в октябре
Новости Красноярска: Забайкальские спортсмены побеждают в долг

Забайкальские спортсмены побеждают в долг

11 Ноября 2021 г.
Регион задолжал им более 16 млн рублей премиальных
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru