Снижение число учеников не повлияет на зарплату педагогов в Бурятии

Зарплата учителей в Республике Бурятия в школах, где уменьшилось число учеников, не снизится. Такое решение приняли власти региона.

Как пояснили в правительстве Бурятии, 29 октября завершилась тарификация педагогических работников на 2021/2022 учебный год. В школах, где снизилось число учеников, должен был снизиться и фонд оплаты труда.

«У учителя не должна снижаться зарплата, если он отрабатывает норму в часах, вне зависимости от количества учеников в классе», - высказал позицию руководства Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

По данным официального портала региона, для сохранения уровня зарплат произведут их перерасчет. Он будет касаться периода с 1 сентября. На эти цели выделят 104 млн руб.

Фото: © правительство Республики Бурятия