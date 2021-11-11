Плотники в Сибири в большом дефиците

Самыми дефицитным работниками в Сибирском федеральном округе в октябре этого года стали плотники. Это следует из исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

Согласно результатам исследования, новых вакансий для плотников в октябре было открыто в 18,5 раз больше, чем появилось новых резюме. Схожая ситуация сложилась и для бетонщиков. В этом случае на 223 вакансии приходится всего 15 резюме. В исследовательском центре «Зарплаты.ру» отметили также дефицит строителей.

Что касается увеличения зарплат, то заметнее всего оно проявилось в транспортной отрасли. В этой сфере рост составил 3 тыс. руб. за месяц.

«Причина в высоком спросе на водителей (в службах такси, на шоферов-профессионалов категорий C, D, E)», - говорится в исследовании.

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